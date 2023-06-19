شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد: لا نمانع من بيع هشام صلاح للزمالك ولكن لا يوجد عرض رسمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد أحمد سلامة، عضو مجلس إدارة الاتحاد السكندرى، أن الاتحاد السكندرى لا يمانع من بيع هشام صلاح للنادى الزمالك وعلاقتنا قوية مع الزمالك على مر العصور.

وقال محمد أحمد سلامة، فى مداخلة مع الإعلامى إبراهيم فايق فى برنامج "جمهور التالتة" المذاع على قناة أون تايم سبورتس 2: "علاقة نادى الاتحاد مع الزمالك وطيدة جدا على مر العصور، ونرحب بالتفاوض مع الزمالك بشأن انتقال أى لاعب للفريق".

وأضاف عضو مجلس الاتحاد: "التفاوض على انتقال هشام صلاح إلى الزمالك لسه كلام فقط ولا يوجد أى شيء رسمى ولا يوجد مانع من انتقال هشام صلاح للزمالك".

وعن محمود علاء، قال: "إعارة محمود علاء ستنتهى بنهاية الموسم ولم نفتح أى تفاوض مع الزمالك من أجل تجديد إعارته أو ضمه بشكل نهائى من الزمالك، والأمور استقرت فى الاتحاد السكندرى بعد عودة محمد مصيلحى".

وفى سياق مختلف عقد محمد مصيلحى، رئيس مجلس اداره نادى الاتحاد السكندرى، جلسة خاصة مع محمد عمر، المدير الرياضى للنادى، لبحث عدد من الملفات المهمة بخصوص عدد من الأمور التى تخص الملف الرياضى بقلعة زعيم الثغر.

وقال محمد عمر، إن الجلسة مع مصيلحى حسمت الكثير من الملفات الخاصة بفريق الكرة والأجواء حوله، وكذلك تفاصيل كثيرة عن اللاعبين وتحفيزهم لطريق الانتصارات.

وأوضح أن هناك عرضا من إحدى الشركات العربية تقدمت اليوم بعرض لملابس الفريق فى الموسم المقبل سيتم عرضه لأخذ الموافقة عليه فى حال القبول.