شكرا لقرائتكم خبر عن زوران يعيد الثقة للحناوى فى جلسة خاصة ويترقب وصول مابولولو والدوليين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الصربي زوران مانولوفيتش، المدير الفني للاتحاد السكندري، جلسة خاصة مع فوزي الحناوي لاعب زعيم الثغر، ليعيد له الثقة بنفسه وخاصة بعد مباراة الزمالك والتي تسبب فيها بالهدف الأول للمنافس، بعد أن سقط أرضا وخطفها لاعب الزمالك، وطلب المدير الفني من اللاعب نسيان تلك المباراة، وأن تكون درسا أمامه وأضاف له أن الأخطاء واردة من لاعبي كرة القدم في أي موقف، وأنه لا يحمل نفسه عبء زيادة، وأن الأخطاء حدثت من لاعبين كبار، مثل راموس مع ريال مدريد عندما أخطأ في تمرير إحدى الكرات في مباراة مهمة للريال وتسبب في هدف، وأخيرا فان دايك، نجم هولندا مع ليفربول في إحدى المباريات المهمة الأخيرة هذا الموسم مع ليفربول، وحدث شيء قريب مما حدث لفوزي الحناوي عندما لم يتوازن وسقط وخطف مهاجم الفريق الآخر الكرة وأسكنها الشباك، وطالبه بأن تكون لديه ثقة في نفسه ويرد بقوة في الملعب على كل من نال منه، سواء بسخرية أو انتقاد.

ومن جهة أخرى قاد الصربي تدريبات الفريق اليوم على أرض ملاعب النادي بسموحة وسط جو حماسي كبير من المدير الفني مع اللاعبين، وحثهم على بذل الجهد خلال اللقاءين القادمين لاستعادة الأرض المفقودة والمساحة التي أصبحت شاغرة بين اللاعبين والجماهير بعد سلسلة نتائج هزيلة لا تليق بما تبذله إدارة سيد البلد من جهد ولا يليق بأسماء لاعبون يحملون شعار النادي الكبير.

كما شهدت منافسة بين اللاعبين على جميع المراكز في تنافس محمود من أجل أن ينالوا ثقة المدير الفني ويكون لهم دور في تمثيل الفريق خلال اللقاءات الحاسمة القادمة، سواء بكأس مصر بدور الـ16 أمام بيراميدز والمقرر لها يوم 22 يونيو الحالي باستاد الإسكندرية أو أمام سيراميكا بدور نصف النهائي لكأس الرابطة والمقرر إقامته يوم 26 من الشهر الحالي أيضا باستاد القاهرة.

وبعدها العودة لمباريات الدوري الممتاز وطالب المدير الفني من اللاعبين بأن يكون ختام الموسم مثل بدايته بانتصارات متتالية وتحقيق آمال الجماهير ببطولة هذا الموسم.

ويترقب المدير الفني زوران مانولوفيتش وصول اللاعبين الدوليين بعد الانتهاء من مبارياتهم الدولية اليوم بفترة "الفيفا داي" خلال شهر يونيو، وعلى رأسهم المهاجم الانجولي مابولولو، وفي حالة وصولهم مبكرا سيكون لهم دور في المباريات الحاسمة القادمة لسيد البلد.