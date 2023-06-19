شكرا لقرائتكم خبر عن دكرنس يقبل اعتذار حسام عبد العال عن عدم استكمال المهمة بعد فشل التأهل للممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة نادى دكرنس، برئاسة المهندس الخضر إبراهيم، قبول اعتذار المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم حسام عبد العال، عن استكمال مهمته الفنية في الموسم الجديد، مكتفيا بما قدمه خلال السنوات الماضية.

وقدّم حسام عبد العال تقريره الفني لمجلس الإدارة في الاجتماع الذي جرى بينهما مساء الأحد، وثمّنت الإدارة ما قدمه المدير الفني أثناء تحمله المسئولية موجها إليه خالص الشكر والتقدير عن هذه الفترة والتي وصل بها مع الفريق إلى دوري المحترفين عن أندية بحري وممثلا وحيدا لأندية الدقهلية وسط أندية عريقة لها باع طويل بالدوري الممتاز ودوري الدرجة، وظل منافسا على الصعود حتى آخر مباراة، متمنين له التوفيق والنجاح في تجربة جديدة وتحد جديد.

وضمن 15 ناديا التواجد في دورى المحترفين فى الموسم الجديد الذى يتأهل منه أول 3 أندية للدورى الممتاز، وهى كل من وادى دجلة والسكة الحديد والقناة وبتروجت من مجموعة القاهرة، لافيينا وبترول أسيوط والنصر للتعدين ومصر المقاصة من مجموعة الصعيد، وطنطا ودكرنس وجمهورية شبين وأبو قير للأسمدة من مجموعة بحرى، بالإضافة إلى الثلاثى الصاعد من القسم الثالث وهم راية ومكادى والنجوم.

وينضم إلى الـ15 ناديا الذين تأكد مشاركتهم بالمحترفين، 5 أندية أخرى وهى الثلاثى الهابط من الدورى الممتاز، بالإضافة إلى فريقين من الثلاثى المصرية للاتصالات وبروكسى والمنيا بعد لعب الدورة الثلاثية.

وهبط الثلاثى المدينة المنورة والإعلاميين والمصرى بالسلوم إلى القسم الثالث، بعدما احتلوا المراكز الأخيرة فى المجموعات الثلاث.