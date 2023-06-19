شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يواصل الاستعداد لمواجهة حرس الحدود فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل فريق الأهلي تدريباته الجماعية استعدادا لمباراته أمام حرس الحدود الخميس المقبل، والمؤجلة من الأسبوع الـ16 لمسابقة الدوري المصري الممتاز، في أول مباراة رسمية يخوضها الفريق الأحمر عقب انتهاء مشاركته في دوري أبطال أفريقيا والذي توج بلقبه عقب الفوز على الوداد المغربي بنتيجة 3 / 2 فى مجموع مباراتي النهائي.

ويحرص مارسيل كولر، المدير الفني للأهلى، على مشاهدة مباريات حرس الحدود لمعرفة أسلوب لعب الحدود وأسلوبه فى تحضير اللعب والاستحواذ على الكرة وأهم الأوراق الرابحة في صفوفه، وطريقته فى الدفاع، قبل وضع الخطة المناسبة من أجل تخطيه ومواصلة مشواره نحو حسم لقب درع الدوري للموسم الحالي.

ويرغب الجهاز الفني للأهلي فى التركيز فى بطولة الدوري التى قطع فيها الفريق الأحمر شوطاً كبيراً نحو استعادة الدرع الغائب عن قلعة الجزيرة في آخر موسمين، من أجل حسم اللقب قبل فترة من نهاية مباريات المسابقة.