شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يفوز على منتخب السودان الأوليمبى وديا استعدادا لأسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق الإسماعيلى بقيادة حمزة الجمل، الفوز على منتخب السودان الأوليمبى بهدفين نظيفين، فى المباراة الودية التى جمعتهما مساء الأحد استعدادا لمواجهة أسوان فى الدورى.

سجل هدفى الإسماعيلى كل من: التونسى فراس شواط، ومروان حمدى، فى البروفة الأخيرة للفريق قبل المواجهات المصيرية للدراويش فى بطولة الدورى لمحاولة الهروب من مناطق الخطر فى جدول الدورى.

ويستعد الإسماعيلى لمواجهة أسوان فى السابعة مساء الخميس المقبل باستاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري المصري.

ويبحث حمزة الجمل عن تحقيق الفوز الثامن للوصول إلى النقطة 36 التى تمنحه الاطمئنان لحد كبير على بقاء الإسماعيلى في بطولة الدورى، خاصة أن فرق القاع بدأت تجميع النقاط وإشعال الموقف، فيأمل فى الخروج بالنقاط الثلاث لتصحيح مسار الفريق.

ويحتل النادى الإسماعيلى المركز الثالث عشر فى جدول مسابقة الدورى برصيد 33 نقطة، حصدها بعد خوض 29 مباراة، حيث فاز فى 7 مباريات وتعادل فى 12 لقاء، وتلقى الهزيمة فى 11 مباراة وسجل لاعبو الإسماعيلى 29 هدفاً واستقبلت شباكهم 35.