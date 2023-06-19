شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يستعين بالإسماعيلى لدراسة النجوم قبل مواجهة كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعان أحمد سامى، المدير الفنى لفريق سموحة، بمباراة الإسماعيلى مع النجوم فى دور الـ32 لتجهيز الفريق لمواجهة دور الـ16 المقرر لها 24 يونيو الجارى.

وبدأ فريق سموحة، الأحد، الاستعداد لمواجهة النجوم فى كأس مصر بعد الراحة التى حصل عليها الفريق بعد الفوز على الاتحاد السكندرى ومنتخب كفر الدوار الوديتين التى لعبها الفريق السكندرى فى فترة التوقف الدولى الحالية.

واطمأن أحمد سامى على معظم اللاعبين الذين لم يشاركوا فى المباريات السابقة مع الدفع بعدد من الناشئين للاستعانة بهم فى المباريات المقبلة الحاسمة.

ويتدرب سموحة على فترتين الأولى فى الثامنة والنصف صباحا، والثانية فى الرابعة والنصف مساء، لاستغلال فترة التوقف الحالية من أجل تجهيز اللاعبين بشكل أكمل لخوض المباريات المهمة المقبلة.

ويأمل أحمد سامى، المدير الفني لفريق سموحة، في علاج كل السلبيات التي ظهرت على الفريق في المباريات السابقة، والتي تسببت في خسارة الفريق السكندرى للعديد من النقاط السهلة، وآخرها في مباراة سيراميكا الذى خسر فيها الفريق نقطتين في الثوانى الأخيرة.

يحتل فريق سموحة المركز العاشر في ترتيب جدول الدورى برصيد 36 نقطة، بعدما خاض 31 مباراة فاز فى 8 مباريات وتعادل فى 12 لقاء وتلقى الهزيمة فى 11 مواجهة، وسجل لاعبوه 31 هدفاً واستقبلت شباكهم 37 هدفا.

ويستعد فريق سموحة لمواجهة فريق النجوم فى إطار منافسات دور الـ16 من مسابقة كأس مصر لكرة القدم، المقرر لها 24 يونيو الجارى.