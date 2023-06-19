على حساب كرواتيا.. إسبانيا تتوّج بلقب بطولة دوري أمم أوروبا 

المنامة - ياسر ابراهيم - توج المنتخب الإسباني بلقب بطولة دوري الأمم الأوروبية، بركلات الترجيح على حساب كرواتيا، مساء الأحد.

وانتهى الوقت الأصلي والأشواط الإضافية بالتعادل السلبي، قبل أن يحسم الماتادور الفوز بركلات الترجيح (5-4).

وعاد المنتخب الإسباني لمنصات التتويج بأول لقب، منذ الفوز بيورو 2012.

بدأت المباراة بضغط من الإسبان، وكاد جافي أن يخطف هدفا مبكرا بتصويبة أرضية زاحفة لمست القائم الأيسر.

وتلقى كراماريتش تمريرة في عمق دفاع إسبانيا لينفرد بالحارس أوناي سيمون، قبل أن يتدخل لابورت ويشتت الكرة.

وطالب لاعبو إسبانيا بالحصول على ركلة جزاء، بسبب وجود لمسة يد على سوتالو، لكن الحكم لم يحتسب أي شيء.

وأرسل لوكا مودريتش كرة عرضية داخل منطقة الجزاء، سددها بيريزيتش بالرأس بين يدي الحارس أوناي سيمون.

وكاد ألفارو موراتا أن يخطف هدفا لإسبانيا، بكرة رأسية قوية مرت أعلى العارضة، ثم انتهى الشوط الأول (0-0).

ومع بداية الشوط الثاني، واصل الماتادور الزحف بحثا عن هدف التقدم، وتلقى أسينسيو عرضية سددها بالرأس أعلى المرمى.

وأرسل بريزيتش كرة عرضية داخل المنطقة نحو باساليتش الذي سدد كرة رأسية ارتطمت بالشباك الخارجية لمرمى إسبانيا.

وقرر لويس دي لا فوينتي المدير الفني لإسبانيا، تنشيط الخط الهجومي بالدفع بخوسيلو وأنسو فاتي بدلا من موراتا وبينو.

وسدد أسينسيو كرة على الطائر مرت بجانب القائم، ثم تألق بيرسيتش في تشتيت كرة سددها أنسو فاتي من على خط المرمى.

وانتهى الوقت الأصلي (0-0)، ليتم اللجوء للأشواط الإضافية والتي لم يحدث بها أي جديد لتتجه المباراة لركلات الترجيح.

وحسم الإسبان ركلات الترجيح، حيث أهدر لكرواتيا مايير وبيتكوفيتش، بينما أهدر لابورت للماتادور، قبل أن يسدد كارفاخال ركلة الفوز.

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