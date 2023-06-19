جندوجان "يحدد موقفه من الانتقال لـ برشلونة

ياسر رشاد - القاهرة - حدد الألماني إيلكاي جندوجان، لاعب مانشستر سيتي، بشكل نهائي موقفه من إمكانية انتقاله إلى برشلونة من عدمه.

ونفى جندوجان ماتردد عن اقترابه من نادي برشلونة بسبب الوضع الاقتصادي للنادي الإسباني، كاشفا أن مستقبله يكمن في الاستمرار مع سيتي أو الانتقال إلى الهلال السعودي.

وقال الدولي الألماني في تصريحات صحافية: أريد الانتقال إلى برشلونة، لكني لم أتلق أي عرض بعد.

وأضاف لاعب خط الوسط البالغ من العمر "32 عاما": أعتقد أنني سأبقى في نهاية المطاف مع بيب جوارديولا أو الانتقال إلى الهلال.

وتأكد لـ جندوجان صعوبة انضمامه إلى برشلونة بسبب الوضع الاقتصادي للنادي، خاصة بعد عدم تمكنه من إعادة ليونيل ميسي إلى صفوفه مؤخرا.

ويرغب مانشستر سيتي في استمرار جندوجان ولديه بالفعل عرض تجديد ، ولكن اقترب الهلال من اللاعب أيضا.