وليد صلاح يكشف مكاسب منتخب مصر من ودية جنوب السودان

ياسر رشاد - القاهرة - أكد وليد صلاح الدين نجم النادي الأهلي السابق، أن لاعبي منتخب مصر لعبوا بشكل جيد أمام جنوب السودان، وهناك عدة عناصر ظهرت بشكل طيب، وفيتوريا يسعى لتوسيع قاعدة اختياراته.

وقال وليد صلاح في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة Etc: "هناك عناصر ظهرت بشكل جيد خصوصا بيكهام ومصطفى فتحي وأحمد فتوح، وكذلك خط الدفاع وكهربا، كل اللاعبين قدمت مستوى جيد".

وأضاف وليد صلاح الدين: "نحتاج دائما إلى رفع التصنيف، ولم نكن في حاجة لمواجهة منتخب قوي في ظل قرار فيتوريا بإراحة عدد كبير من اللاعبين، وأنا مع توسيع قاعدة اللاعبين وتجهيز البدلاء، والهدف كان مواجهة فريق افريقي وتحسين التصنيف".

وواصل وليد صلاح: "زيزو كان أفضل لاعب في الموسم الماضي، ولكنه يمر بمرحلة تراجع واضحة، وأتمنى أن يكون موجود بشكل أفضل خصوصا في المركز الجديد مع المنتخب الوطني، وهو الأفضل بجوار إمام عاشور في مركز 8، ولو لعب خلفهم رقم 6 سيكونوا أكثر إفادة لمنتخب مصر".

وليد صلاح الدين: زيزو يحتاج لإستعادة مستواه المعهود

وزاد: "فيتوريا اختار مركز جيد لـ زيزو، ولكنه يحتاج إلى استعادة المستوى المعهود في المرحلة المقبلة، وزيزو يمتاز بالنواحي الدفاعية والهجومية ويمتلك رشاقة ومرونة ولياقة بدنية عالية، وقادر على اللعب في مركز الجناح يمينا ويسارا، والتسديد القوي من خارج منطقة الجزاء، لازال ينقصه بعض العمل الهجومي الجيد لابد أن يكون نسبة تهديفه أفضل، ولن يظهر دوره الدفاعي حاليا في ظل عدم مواجهة منتخب قوي".

ووجه وليد صلاح الدين رسالة لكهربا، وقال: "يسير بشكل رائع، منذ عودته من الإيقاف، وهو أفضل مهاجم في مصر، في ظل ارتفاع نسبة التهديف، كما نال جائزة هداف دوري الأبطال، ويقدم مستوى رائع مع الأهلي أيضا".

وأتم: "هناك لاعبين يختلف البعض حول تقييم مستواهم مثل محمود حمادة، واي لاعب خارج القطبين، من حقه الحصول على فرصته، وقمنا بالإشادة بأكثر من لاعب، ولابد أن يواصل لاعبو فيوتشر وبيراميدز وباقي الأندية، التألق من أجل الحصول على فرصة اللعب في منتخب مصر".