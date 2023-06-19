مجدي عبد الغني : رشحت محمد عبد المنعم للاحتراف في انجلترا

ياسر رشاد - القاهرة - فجر الإعلامي مجدي عبد الغني، مفاجأة بشأن مصير محمد عبد المنعم مدافع فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، مؤكدًا ان اللاعب أصبح أقرب للاحتراف عن اي وقت مضي، بسبب تالقه وثبات مستواه وشخصيته في الملعب.

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أضاف عبد الغني خلال تقديم برنامجه "ملعب الشمس" عبر شاشة "الشمس" انه تلقي اتصال هاتفي من احد خبراء الكرة بالدوري الانجليزي من أجل ترشيح عدة أسماء تصلح للعب في الدورى الإنجليزي، مؤكدًا إنه قام بترشيح محمد عبد المنعم للاحتراف.

مجدي عبدالغني: عقلية محمد عبد المنعم تصلح للاحتراف

تابع عبد الغني، ان عقلية محمد عبد المنعم تصلح للاحتراف، مشيرًا إلي ان انطلاقة اللاعب تشبه انطلاقة إبراهيم سعيد، مع اختلاف العقلية، التي ستساعد عبد المنعم علي الاحتراف، مؤكدًا انه سيكون الموسم المقبل او الذي يليه علي اقصي تقدير محترفا في الدوري الانجليزي.

في سياق متصل رفض مجلس إدارة النادي الأهلي رحيل محمد عبدالمنعم مدافع الفريق الأول إلى نادي الهلال السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية المُقبلة.

ويقدم محمد عبدالمنعم مستويات مميزة مع الأهلي في الموسم الحالي ما دفع عدد من الأندية الدخول في مفاوضات للحصول على خدماته وعلى رأس هذه الأندية الهلال السعودي.

وقرر الأهلي عدم السماح لمحمد عبدالمنعم بالرحيل عن صفوف الفريق في الفترة المقبلة مهما كانت الإغراءات المالية.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري، لمواجهة نظيره حرس الحدود في المباراة المقبلة التي تجمعهما ضمن مؤجلات الجولة الـ 26 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويواجه المارد الأحمر نظيره حرس الحدود، يوم الأحد الموافق 22 يونيو الجاري بالجولة السادسة والعشرين في الدوري المصري لموسم 2022 ـ 2023.

ويتواجد فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بشكل مؤقت في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 62 نقطة محصلة 24 مباراة حقق من خلالها الفوز في 19 مباراة وحسم التعادل في خمس لقاءات ولم يتلق أية هزيمة حتى الآن.