شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأولمبى يختتم تدريباته اليوم قبل ودية الكونغو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم المنتخب الأولمبي لكرة القدم، بقيادة روجيريو ميكالى، تدريباته اليوم فى مدينة الرباط استعدادا لمباراة الكونغو برازافيل الودية غدا، الثلاثاء، وهى البروفة الأخيرة قبل مغادرته إلى مدينة طنجة لبدء التجهيز للقاء النيجر الأحد المقبل فى المجموعة الثانية التى تضم مع المنتخبين: مالى والجابون فى كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة.

وتضم المجموعة الأولى: المغرب وغانا وغينيا والكونغو برازافيل.. ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة ويلعبان بنظام المقص ويلعب الفائزان على اللقب، والخاسران على المركز الثالث.

ووصلت بعثة المنتخب الأولمبي إلى الرباط فجر السبت الماضى بعد رحلة طويلة من القاهرة إلى كازابلانكا ومنها إلى الرباط.. واستقبل البعثة فى مطار كازابلانكا وفد من السفارة برئاسة إيمان بالله غتوري المستشارة بالسفارة المصرية فى المغرب وذللت كافة العقبات.

وتقام البطولة الأفريقية من 24 يونيو الجاري إلى 8 يوليو المقبل، وهى البطولة التى يتأهل أصحاب المراكز من الأول إلى الثالث مباشرة إلى أولمبياد باريس 2024 بينما يلعب الرابع مع نظيره من آسيا على التذكرة الرابعة.