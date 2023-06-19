شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب سيدات الطائرة يواجه اليونان وديًا استعدادًا لأمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض المنتخب المصري لسيدات الكرة الطائرة المواجهة الودية الثانية أمام نظيره اليونانى اليوم الاثنين، من أجل الاستعداد الجيد لمنافسات بطولة الأمم الأفريقية، المقرر إقامتها بالكاميرون.

ويخوض المنتخب المصري لسيدات الكرة الطائرة معسكرًا في اليونان خلال الفترة من 16 وحتى 24 يونيو الجاري، حيث يعتبر هذا أول معسكر خارجى يخوضه منتخب مصر قبل بطولة الأمم الأفريقية.

وتضم قائمة المنتخب الوطني لسيدات الطائرة كلًا من: ”سارة أمين، آية خالد، دعاء الغباشي، مريم متولي، سابين حسن عابد، دعاء محمد، مايا ممدوح، دانا شوقي، أيسل نديم، زينة العلمي، آية النادي، داليا المرشدي، ندى وليد، هناء سند”.

ويقود المنتخب المصري لسيدات الكرة الطائرة كل من ماركو أنطونيو المشرف على الجهاز الفني، وعماد نوار مديرًا فنيًا، وسيد طه مدربًا، ومحمد أنور مدربًا مساعدًا، وشادي فهيم محللًا تقنيًا، ومنة الله الشرقاوي أخصائي العلاج الطبيعي، وهبة حسنين مديرًا إداريًا للمنتخب.