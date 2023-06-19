شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تواجه الجزائر فى البطولة العربية لناشئين السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى اليوم منتخب ناشئين السلة مع نظيره الجزائر فى ثانى مباريات البطولة العربية للناشئين تحت 16 سنة، والتى تقام بالأردن وتستمر حتى 26 يونيو الجارى.

وخاض المنتخب أولى مبارياته أمام الأردن، بينما يلتقى مع تونس الثلاثاء.

وتضم قائمة المنتخب فى البطولة كلا من: محمد وائل، زين الدين أدهم، رامى مجدى، أنس عبد المطلب، يوسف الجابرى، على عسران، أمير مجدى، نور الصاوى، عمر حاتم، عمر موفق، يوسف الحلوانى، أحمد ربيع، أحمد فادى، عمر عصام.

ويشارك منتخب ناشئات السلة فى البطولة أيضا بقائمة تضم إنجى الغايش، ريناد صادق، جودى الباز، مريم وسيم، هنا الجولى، نادين نجيب، جويرية حمدى، خديجة عثمان، ملك الحملى، هنا الباز، حلا الوكيل، ياسمين الجمال، جودى الجوهرى، هيا الحلوانى.