شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد الكاراتيه يجتمع مع الجهاز الفنى لمنتخب الكاتا.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد محمد الدهراوى، رئيس اتحاد الكاراتيه، اجتماعاً مع الجهاز الفني لمنتخب الكاتا، بحضور مراد عاصم رئيس جهاز الفرق القومية للمنتخبات، وحسني جبر المدير الفني لمنتخبات الكاتا شباب ناشئين وأشبال، وعبد الفتاح النجار المدير الفني لمنتخب كوميتيه كبار، لوضع تصور للمرحلة القادمة، ومناقشة أهم الآراء لإعداد فريق المنتخب للمنافسات الدولية.

فى سياق آخر، حقق أحمد المصرى، لاعب منتخب الكاراتيه، الميدالية البرونزية فى منافسات بطولة الدورى العالمى التي تقام بمدينة فوكوكاو باليابان، بمنافسات وزن فوق 84 كجم.

ووصل رصيد البعثة إلى ميداليتين ذهبية وبرونزية، حيث حققت ريم سلامة ، لاعبة منتخب مصر للكاراتيه ، الميدالية الذهبية فى منافسات الدوري العالمي، ضمن منافسات وزن تحت 50 كجم.

وفى المقابل، حققت لاعبة منتخب مصر سهيلة أحمد المركز الخامس فى منافسات كوميتية سيدات وزن فوق 68 كجم.