شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق بطولة أفريقيا للسلاح فى مصر.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم، الإثنين، منافسات بطولة أفريقيا للسلاح التى تستضيفها مصر بصالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر فى جميع الأسلحة.

وضمت قائمة الدول المشاركة كلا من: بنين، كوت ديفوار وليبيا والمغرب ومالى وموريشيوس والكونغو وكينيا والرأس الأخضر وغانا ونيجيريا وتوجو وبوركينا فاسو والنيجر والكاميرون والسنغال وجنوب أفريقيا وتونس والجزائر ورواندا، بالإضافة إلى مصر البلد المستضيف للمنافسة.

وحرص أحمد الميداني، عضو مجلس الإدارة ومدير البطولة، على متابعة كل التطورات مع رؤساء وأعضاء اللجان المنظمة للبطولة الأفريقية ومناقشة الجهاز الإداري في كل التفاصيل الخاصة بوصول البعثات منذ اللحظات الأولى بالمطار، مرورًا بالانتقالات والإعاشة والتدريب وحتى المغادرة.

ويأتي الاهتمام بالبطولة الأفريقية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بمراعاة البعد الرياضي والسياسي بالقارة الأفريقية والمتابعة الدقيقة والمستمرة لعبد المنعم الحسيني رئيس الاتحاد المصري للسلاح ونائب رئيس الاتحاد الدولي.