شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تواجه تونس فى البطولة العربية لناشئات السلة بالأردن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى منتخب ناشئات السلة تحت 16 سنة مع تونس اليوم الاثنين، فى أولى مبارياته بالبطولة العربية التى تقام بالأردن، وتستمر حتى 26 يونيو الجارى، بمشاركة منتخبى الناشئين والناشئات.

وتضم القائمة فى البطولة، إنجى الغايش، ريناد صادق، جودى الباز، مريم وسيم، هنا الجولى، نادين نجيب، جويرية حمدى، خديجة عثمان، ملك الحملى، هنا الباز، حلا الوكيل، ياسمين الجمال، جودى الجوهرى، هيا الحلوانى.

وتضم قائمة منتخب الناشئين كلا من، محمد وائل، زين الدين أدهم، رامى مجدى، أنس عبد المطلب، يوسف الجابرى، على عسران، أمير مجدى، نور الصاوى، عمر حاتم، عمر موفق، يوسف الحلوانى، أحمد ربيع، أحمد فادى، عمر عصام.