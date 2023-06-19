شكرا لقرائتكم خبر عن ميمى عبد الرازق يدرس فيوتشر من بوابة إنبى استعداداً لمواجهة كأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعكف الجهاز الفني للنادي المصري، بقيادة ميمي عبد الرازق، على مراجعة المباريات السابقة لفريق فيوتشر، وآخرها مواجهة إنبي، التي جمعت الفريقين بالدوري وانتهت بفوز فيوتشر بهدف نظيف، وذلك لتحديد أهم نقاط القوة والضعف لدى أبناء علي ماهر قبل مواجهة السبت المقبل.

وكان النادي المصري قد تغلب الخميس الماضي على الزمالك بهدفين مقابل هدف في اللقاء الودي الذي جمع الفريقين على ملعب الفريق الأبيض، كما تغلب المصري أيضاً في الودية الثانية التي أقيمت مساء الجمعة، على فريق الداخلية بهدفين نظيفين.

و يستعد النادي المصري لمواجهة فيوتشر فى كأس الرابطة، فى المباراة التى تجمع الفريقين 24 يونيو الجاري.

ويحتل النادي المصري المركز الثامن في جدول مسابقة الدوري برصيد 41 نقطة بعدما خاض 30 مباراة، حيث فاز المصري في 9 مباريات وتعادل في 14 لقاء، وخسر 7 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المصري 29 هدفاً واستقبلت شباكهم 32 هدفاً آخر.