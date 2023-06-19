شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل جلسة حمزة الجمل مع لاعبى الإسماعيلى قبل مواجهة أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد حمزة الجمل، المدير الفني للنادي الاسماعيلي، جلسة مع لاعبيه ضمن الاستعداد لمواجهة أسوان بالدوري وشدد الجمل فى حديثه مع لاعبيه على رفضه نغمة الاستهتار والتهاون التى تظهر فى المباريات الأخيرة للفريق الأصفر وتسببت في تأزم موقف فريقه مجددا بجدول المسابقة مطالبا اللاعبين بضرورة استعادة التركيز لاستعادة الانتصارات.

ويرهن مجلس إدارة النادى الإسماعيلى ، برئاسة اللواء أبو بكر الحديدى، الإفراج عن المستحقات المالية المجمدة للاعبين بخروج الدراويش من دوامة الصراع على الهبوط وتأكد بقاء الفريق الأصفر في دوري الأضواء والشهرة بشكل رسمي.

وكان مجلس إدارة النادى الإسماعيلى قد قرر إيقاف مستحقات لاعبيه لأجل غير مسمى، بسبب الخسارة الأخيرة من طلائع الجيش، والتى أدت لتأزم موقف الدراويش فى جدول الدوري.

وتعهد حمزة الجمل، بتصحيح مسار الدراويش فى جدول الدوري بداية من المباراة المقبلة أمام أسوان، بما يليق باسم وتاريخ القلعة الصفراء وجماهيريتها العريضة.

وفوض مجلس إدارة النادى الإسماعيلى، حمزة الجمل المدير الفنى لفريق الكرة فى استبعاد اللاعبين المقصرين فى الفترة الأخيرة، وتصعيد عدد من الناشئين خلال المباريات المتبقية في الدوري.

ويحتل النادى الإسماعيلى المركز الثالث عشر فى جدول مسابقة الدورى برصيد 33 نقطة، حصدها بعد خوض 29 مباراة، حيث فاز فى 7 مباريات وتعادل فى 12 لقاء، وتلقى الهزيمة فى 11 مباراة وسجل لاعبو الإسماعيلى 29 هدفاً واستقبلت شباكهم 35.