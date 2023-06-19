شكرا لقرائتكم خبر عن انتظام لاعبى الأهلى الدوليين فى مران اليوم بعد انتهاء معسكر المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظم لاعبو الأهلي الدوليون فى مران الفريق الأحمر اليوم، الاثنين، استعدادا لمباراته أمام حرس الحدود الخميس المقبل، والمؤجلة من الأسبوع الـ16 لمسابقة الدوري المصري الممتاز، بعد انتهاء معسكر منتخب مصر فى شهر يونيو الجاري، والذي تخلله خوض مباراتين، الأولى أمام منتخب غينينا بتصفيات أمم أفريقيا، والثانية مع منتخب جنوب السودان.

وضم منتخب مصر 9 لاعبين من لاعبي الأهلي في التجمع الأخير وهم محمد الشناوي ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم ومحمد هاني وحمدي فتحي ومروان عطية وأحمد عبد القادر ومحمود كهربا وحسين الشحات، قبل أن يتم منح الثلاثي محمد الشناوي ومحمد عبد المنعم وحمدي فتحي راحة بعد الانتهاء من مباراة منتخب غينيا ولم يشاركوا في ودية جنوب أفريقيا.

ويرغب الجهاز الفني للأهلي فى التركيز فى بطولة الدوري التى قطع فيها الفريق الأحمر شوطاً كبيراً نحو استعادة الدرع الغائب عن قلعة الجزيرة في آخر موسمين، من أجل حسم اللقب قبل فترة من نهاية مباريات المسابقة.