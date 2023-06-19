شكرا لقرائتكم خبر عن 28 يوليو موعداً مبدئياً للبطولة العربية.. والزمالك يخوض أول مباراة يوم 30 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد الاتحاد العربى لكرة القدم موعداً مبدئيا لانطلاق البطولة العربية، بعد تأجيلها بسبب خوض فريق النصر السعودى معسكر إعداد خارجى باليابان خلال الفترة ما بين 21 إلى 29 يوليو، استعدادًا للموسم الجديد، وكان من المقرر أن تنطلق البطولة خلال الفترة من 20 يوليو حتى 5 أغسطس المقبل، قبل أن يتم التعديل.

وكشف مصدر سعودى، أن مسئولى الاتحاد العربى استقروا على موعد مبدئى لانطلاق البطولة وهو 28 يوليو المقبل، على أن تكون أول مباراة يخوضها فريق الزمالك يوم 30 من الشهر ذاته، ويقع فريق الزمالك في المجموعة الثالثة بالبطولة العربية، والتي تضم كلاً من النصر السعودي، والشباب السعودي، بجانب الاتحاد المنستيري التونسي.

ووفقا للجدول المعلن لمباريات دور المجموعات في البطولة العربية للأندية، سيواجه الزمالك في الجولة الأولى الاتحاد المنستيري التونسي، وسيلتقي الزمالك في الجولة الثانية المتأهل الثاني، وهو الشباب السعودي، ومن المقرر أن تقام مباراة الزمالك أمام النصر السعودي في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.