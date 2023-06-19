شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا يطلب وديات مع منتخبات تصنيف أول قبل بطولة أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب روى فيتوريا، المدير الفنى للمنتخب، من اتحاد الكرة بدء تجهيز مباريات ودية قوية خلال الفترة المقبلة، استعداداً لبطولة أمم أفريقيا التى تقام فى كوت ديفوار خلال شهر يناير 2024.

وأكد فيتوريا لاتحاد الكرة أنه لن يخوض مباريات ودية ضعيفة، مثل ودية جنوب السودان مجددا ، ولابد من خوض مباريات ودية مع المستويات الأعلى والأقوى فنيا، لتجهيز المنتخب لبطولة أمم افريقيا التي يسعى لحصد لقبها.

كما طلب البرتغالي روي فيتوريا عقد اجتماع مع عامر حسين عضو اتحاد الكرة والمشرف على المسابقات في الجبلاية والرابطة لتنسيق أجندة المباريات والارتباطات في الفترة المقبلة.

وقال فيتوريا لمسئولى اتحاد الكرة، إن الموسم المقبل يشهد ارتباطات كثيرة في بطولة أمم أفريقيا وتصفيات كأس العالم، ويجب تنظيم المباريات المحلية بشكل جيد للحفاظ على سلامة اللاعبين، وسيعرض رأيه هذا على المشرف على المسابقات المحلية.