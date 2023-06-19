شكرا لقرائتكم خبر عن رباعى فيوتشر الدولى ينتظم فى مران اليوم استعداداً للمصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظم رباعي فيوتشر الدولي، "محمد رضا بوبو، غنام محمد، محمود مرعي، ومهند لاشين"، اليوم فى تدريبات الفريق، استعداداً لمواجهة النادي المصري فى نصف نهائي كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم.

وكان رباعي فيوتشر قد انتظموا فى معسكر المنتخب الوطني، الذى انطلق فى العاشر من يونيو الجاري، لاستكمال مشوار التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بكوت ديفوار 2023.

وكان فيوتشر قد تغلب مؤخراً على الهلال الليبي بهدف نظيف سجله حاجي باري مهاجم الفريق، وذلك خلال اللقاء الودي الذي جمع الفريقين الخميس الماضي استعداداً لمواجهة المصري.

ويستعد فيوتشر لمواجهة المصري يوم 24 يونيو الجاري في نصف نهائي كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، حيث يدافع فيوتشر عن اللقب الذي يحمله عن النسخة الماضية.

ويحمل فيوتشر لقب كأس رابطة الأندية المصرية في نسختها الأولى والتي أقيمت الموسم الماضي، وذلك بعد الفوز في المباراة النهائية على غزل المحلة بخمسة أهداف مقابل هدف.

ويحتل فيوتشر المركز الثالث في جدول مسابقة الدوري برصيد 57 نقطة، حصدها أبناء علي ماهر بعد خوض 30 جولة، حيث فاز فيوتشر في 15 مباراة وتعادلوا في 12 لقاء وخسروا 3 مواجهات فقط، وسجل لاعبو فيوتشر 32 هدفاً واستقبلت شباكهم 17.