شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن خارج حسابات سموحة أمام النجوم فى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خرج حسام حسن، مهاجم فريق سموحة، من حسابات أحمد سامي المدير الفني للفريق السكندرى أمام فريق النجوم، فى دور الـ16 من كأس مصر المقرر لها 24 يونيو الجاري.

واستبعد أحمد سامى الاستعانة بخدمات حسام حسن لعدم الجاهزية، كونه مازال يؤدى البرنامج التأهيلي للتعافى من الإصابة بكسر فى عظمة شظية القدم، التي تعرض لها أمام غزل المحلة في الدوري.

وفى سياق آخر، طلب أحمد سامى، المدير الفني لفريق سموحة، من جهازه المعاون تقريرا عن الثلاثى الدولى فى الفريق السكندرى فى فترة التوقف الدولى للوقوف على حالتهم.

وانضم دوك ودودو لاعب وسط سموحة إلى المنتخب البنينى، فيما انضم مصطفى سعد ميسى ومحمد المغربى إلى المنتخب الأوليمبى فى نفس الفترة، لمعرفة عدد الدقائق التى شاركوا فيها وحالتهم البدنية قبل الاستعانة بخدماتهم فى المباريات المقبلة.

ويستعد فريق سموحة لمواجهة فريق النجوم فى إطار منافسات دور الـ16 من مسابقة كأس مصر لكرة القدم، المقرر لها 24 يونيو الجارى.