شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يستقر على حل أزمة مستحقات زياد بوغطاس بالتراضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس مسئولو نادى إنبى حل أزمة مستحقات التونسي زياد بوغطاس لاعب الفريق السابق بشكل ودى، عن طريق التواصل مع محاميه والاتفاق على الطريقة التى سيتم بها دفع الأموال للاعب.

ويسابق مسئولو نادى إنبى الزمن ويكثفون اتصالاتهم فى الوقت الحالي مع أنيس بن ميم محامى زياد بوغطاس، من أجل التوصل إلى حل مناسب يرضى جميع الأطراف، تجنباً لوقف قيد الفريق البترولى.

وينوى مسئولو نادى إنبى دفع مستحقات اللاعب بعدما أصدرت المحكمة الرياضية "الكاس"، حكماً بتغريم النادى البترولى 910 آلاف دولار، بسبب لاعبه السابق زياد بوغطاس في قضيته ضد النادي البترولي، وإلزام إنبي بدفع كل المستحقات المالية للاعب،بعدما فسخ اللاعب عقده في أكتوبر 2021 من طرف واحد.