شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يسابق الزمن لتسويق بواليا وميكيسونى قبل الميركاتو الصيفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسابق مسئولو النادي الأهلي الزمن للانتهاء من تسويق الثنائي الكونغولي والتر بواليا والموزمبيقي لويس ميكيسوني خلال فترة الانتقالات الصيفية، فى ظل عدم وجود رغبة من الإدارة الحمراء أو الجهاز الفني فى قيدهما بقائمة الأهلي للموسم الجديد، وعدم حاجة الجهاز الفنى لجهودهما الفترة المقبلة.

ويعود الثنائي والتر بواليا ولويس ميكيسوني للأهلي مع نهاية الموسم الحالى، بعد انتهاء عقود إعارتهما إلى القادسية وأبها السعوديين، وعدم وجود رغبة لدى الناديين السعوديين في تجديد إعارتهما أو تحويلها إلى بيع نهائي، وتسابق إدارة التعاقدات الزمن من أجل بيعهما في الصيف الحالي للأندية الراغبة في الحصول على خدماتهما لتحقيق استفادة مادية من ورائهما.

ويرغب أكثر من نادٍ فى ضم والتر بواليا، أبرزها ناديه السابق "الجونة" والذى يرغب فى ضمه بعدما لعب فى صفوفه قبل هبوطه إلى دوري الدرجة الثانية، باعتباره من أبرز الأسماء المرشحة لتدعيم خط هجومه في دوري الأضواء والشهرة، بينما يتصدر نادي سيمبا التنزاني الأندية المهتمة بالتعاقد مع ميكيسوني كونه تألق بقميصه قبل انتقاله للأهلي، ولكن قد يقف العامل المادي عائقا أمام إتمام الصفقة.