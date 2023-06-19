شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: أم صلال عرض 70 مليون جنيه على الشحات والشناوى عايز يحترف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الإعلامى أحمد شوبير، تلقى حسين الشحات لاعب الأهلى ومنتخب مصر عرض مغري من أم صلال القطري في معسكر المنتخب.

وقال شوبير في برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم:"حسين الشحات تلقى عرض من أم صلال القطري أثناء تواجده في معسكر منتخب مصر الأخير مقابل 2 مليون دولار في الموسم الواحد بما يعنى 70 مليون جنيه".

ويضيف شوبير:"حسين الشحات عقده انتهى ومن حقه التوقيع لأى نادى بدون مقابل، ويملك اللاعب عرض سعودى مقابل مليون و 800 ألف دولار في الموسم".

وتابع شوبير: "الأهلى عرض على حسين الشحات 13 مليون جنيه واللاعب طلب 15 مليون والأهلى وافق واللاعب طلب رفع نسبة المشاركة والأهلى أحال الطلب لرئيس النادى".

وأكمل شوبير: "الأهلى سيعقد جلسة اليوم أو غداً على أقصى تقدير مع حسين الشحات لحسم هذا الملف ، واللاعب بيقول للمقربين منه أن هذا أخر عقد كبير ليه في حياته بعدما وصل لـ 31 سنة".

واختتم قائلا: "ليس لدى معلومة ولكن توقعى الشخصى أن اللاعب أصبح بعيد عن تمديد تعاقده مع الاهلى بسبب العروض الأخيرة التي وصلته رغم انه كان قريباً من تمديد تعاقده مع النادى".

ويقدم حسين الشحات مستويات طيبة مع الأهلي الفترة الأخيرة، سواء في بطولة كأس العالم للأندية أو بطولة الدوري وأخيرا دوري أبطال أفريقيا، وهو ما دفع الجهاز الفني للموافقة على تجديد عقده ومنح إدارة التعاقدات الضوء الأخضر لتجديد عقد اللاعب، فى ظل حاجة الأهلي لجهوده خلال الفترة المقبلة.

وكشف الإعلامى أحمد شوبير عن رغبة محمد الشناوى حارس مرمى النادى الأهلى في الرحيل عن القلعة الحمراء والانتقال للدوري السعودى. وقال شوبير في برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم:"الشناوى كفى ووفى في رحلته مع الأهلى وجاله عرض مغري قبل كدا مع النصر السعودى ورفضه احتراماً للأهلى". وتابع شوبير:" الشناوى كمان جاله قبل كدا عرض من ويجان الانجليزى ومع ذلك رفض واستمر مع الفريق ولكن الحارس دلوقتى بيقول عايز احترف خاصة انه عنده عروض من الدورى السعودى ويترك القرار للأهلى". ويضيف شوبير:" الشناوى عايز يتكلم مع المسئولين في الأهلى وبردوه يسيب القرار لإدارة النادى في ملف احترافه".

فيما كشف أحمد شوبير عن توقف مفاوضات الأهلى مع نادى سيسكا موسكو الروسى بشأن صفقة أحمد عبد القادر لاعب الفريق.

وقال شوبير:" صفقة انتقال أحمد عبد القادر للدوري الروسى توقفت بسبب الأزمات التي يعانى منها الدوري الروسى في الوقت الحالي"، وتابع :" الأهلى بدأ التفاوض مع لاعبان مميزان في الدوري المصري من أجل الاستعداد للميركاتو الصيفى بعد تلقى لاعبى المارد الأحمر عروض بالجملة بعد التتويج بدورى ابطال افريقيا".

و كشف أحمد شوبير عن انتهاء مسيرة سعد سمير مدافع فيوتشر مع فريقه بنهاية هذا الموسم بعد انتهاء الإعارة، وقال:" سعد سمير اعارته انتهت مع فيوتشر كانت موسمين وانتهت وبنهاية الموسم سيرحل اللاعب ، وأشك في قرار عودته للاهلى ، سعد سمير سيعود للأهلى في منصب إداري وليس لاعباً".