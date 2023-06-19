شكرا لقرائتكم خبر عن بتروجت يدعم سيدات تنس الطاولة بلاعبة الزمالك فرح عبد العزيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل مجلس إدارة نادي بتروجت على توقيع اللاعبة الدولية فرح عبد العزيز، لتنضم إلى صفوف الفريق البترولي، قادمة من نادي الزمالك، في صفقه انتقال حر.

وأعلن مجلس إدارة بتروجت الحصول على خدمات لاعبة نادي الزمالك لتدعيم فريق السيدات لتنس الطاولة، في مهمته للموسم القادم، فى المنافسة على لقب الدوري المصري .

الجدير بالذكر أن اللاعبة فرح عبد العزيز حصلت على العديد من البطولات، وحققت الكثير من الإنجازات، وفازت بالميداليات في البطولات الأفريقية، وكذلك بطولة البحر المتوسط، وغيرها من البطولات المحلية والعربية، سواء على المستوى الفردي أو الفرق مع نادي الزمالك ومنتخب مصر، كما تأهلت من قبل لأولمبياد ريو دي جانيرو 2016 وطوكيو 2020.

وحصل فريق سيدات بتروجت على المركز الثاني في بطولة الدوري العام عن الموسم المنتهي خلف النادي الأهلي، وفاز هذا الموسم ببطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري، بعد اعتذار ناديي الأهلى والزمالك، والتى أقيمت في نيروبي بدولة كينيا فى شهر مايو 2023.