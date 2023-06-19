شكرا لقرائتكم خبر عن أوسوريو يرحب بعودة يوسف أوباما للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحب الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، بمقترح عودة يوسف أوباما صانع ألعاب الفريق، المعار لنادى الحزم السعودى، وذلك بداية من الموسم المقبل.

وحرص أوسوريو على مشاهدة بعض مباريات يوسف أوباما مع التعاون السعودى ما دفعه لإبداء ترحيبه بعودة اللاعب لصفوف القلعة البيضاء، وعدم تجديد إعارته للفريق السعودى فى الموسم الجديد.

وتواجد أوباما فى مران الزمالك الأربعاء الماضى لزيارة زملائه والإطمئنان عليهم، وعقد جلسة مع أوسوريو، اتفق فيها الطرفان على بعض الأمور المهمة التى تخص اللاعب، كما أكد الكولومبى لـ يوسف أوباما أنه من اللاعبين المميزين الذين يحتاجهم الفريق فى الفترة المقبلة.

فى سياق آخر، يتمسك خوان كارلوس أوسوريو بتطبيق طريقة لعبه مع الفارس الأبيض والتي يعتمد عليها منذ أن تولي المسئولية خلفًا للبرتغالي فيريرا، ويصر أوسوريو علي تطبيق طريقة اللعب التي يعتمد عليها وهي طريقة 3 / 3 / 3 / 1، وحرص المدير الفني الكولومبي علي استغلال فترة توقف مسابقة الدورى من أجل تحفيظ اللاعبين طريقة اللعب، ومنحهم دروس خصوصية في تطبيقها بالشكل الأمثل، كما خاض مباراتين وديتين حتي يتمكن من اكتشاف الاخطاء التي يقع فيها لاعبي فريقه قبل استناف الدورى وكاس مصر.

ويستعد الزمالك لمواجهة فاركو فى التاسعة والنصف مساء الجمعة المقبل باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات دور الستة عشر لبطولة كأس مصر.

وتأهل الزمالك إلى دور الـ16 من بطولة كأس مصر، عقب فوزه أمام بروكسي 3 / 2 في المواجهة التي جمعتهما على ملعب استاد القاهرة، في إطار مباريات دور الـ32، في مباراة شهدت اللجوء للأوقات الإضافية عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 2/2.