جدول مباريات اليوم الإثنين 19 يونيو 2023 والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يشهد اليوم الإثنين الموافق 19 يونيو 2023، العديد من المباريات الهامة والقوية بمختلف أنحاء العالم، حيث تُقام مباريات في تصفيات اليورو، بجانب بعض المباريات الودية القوية.

ويأتي على رأس مباريات اليوم المنتظرة مواجهتي إنجلترا ومقدونيا الشمالية وفرنسا واليونان بتصفيات اليورو، بجانب لقاء الأرجنتين وإندونيسيا الودي.

وتعرض بوابة الخليج 365 مواعيد مباريات اليوم الإثنين كالتالي:

جدول مباريات تصفيات يورو 2024 والقنوات الناقلة

أرمينيا ولاتفيا، 7:00 بتوقيت مصر والسعودية، وتنقل عبر Bein sports xtra 1.

فنلندا وسان مارينو، 7:00 بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع على Bein sports premium 3.

أوكرانيا ومالطة، 7:00 بتوقيت مصر والسعودية، وتنقل عبر Bein sports premium 2.

إيرلندا الشمالية وكازاخستان، 9:45 بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع على Bein sports 2.

سلوفينيا والدنمارك، 9:45 بتوقيت مصر والسعودية، وتنقل عبر Bein sports 1.

سويسرا ورومانيا، 9:45 بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع على Bein sports xtra 2.

روسيا البيضاء وكوسوفو، 9:45 بتوقيت مصر والسعودية، وتنقل عبر Bein sports 3.

إيرلندا وجبل طارق، 9:45 بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع على Bein sports xtra 1.

إنجلترا ومقدونيا الشمالية، 9:45 بتوقيت مصر والسعودية، وتنقل عبر Bein sports premium 2.

تركيا وويلز، 9:45 بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع على Bein sports premium 3.

فرنسا واليونان، 9:45 بتوقيت مصر والسعودية، وتنقل عبر Bein sports premium 1.

مواعيد المباريات الودية

جامايكا والأردن، 3:00 بتوقيت مصر والسعودية.

الأرجنتين وإندونيسيا، 3:30 بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع على ssc hd.

قطر ونيوزيلندا، 7:00 بتوقيت مصر والسعودية.

منتخب إسباينا يتوج ببطولة دوري الأمم

يُذكر أن منتخب إسبانيا توج مساء أمس الأحد، بطلاً لدوري الأمم الأوروبية بعد تغلبه على كرواتيا في المباراة النهائي للبطولة بركلات الترجيح بعد إنتهاء الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل السلبي دون أهداف.

جاءت المباراة قوية وحافلة بالندية منذ الدقيقة الأولى، ونجح منتخب كرواتيا في الفوز بمعركة الاستحواذ في وسط ملعب اللقاء أمام المنتخب الاسباني.

لمزيد من أخبار الرياضة عبر بوابة الخليج 365.. إضغط هنا