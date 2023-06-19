اتحاد جدة يستعد للإعلان عن صقفة كانتي

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد نادي اتحاد جدة السعودي للإعلان عن تعاقده الرسمي مع الفرنسي نجولو كانتي لاعب فريق تشيلسي الإنجليزي ، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية ، في صفقة ثانية قوية بعد استقدامه كريم بنزيما الوافد إلى السعودية من صفوف فريق ريال مدريد الأسباني.





وأشارت تقارير سعودية اليوم الأثنين ، إلى أن كانتي وقع على عقود انضمامه إلى اتحاد جدة ، ويتبقى فقط الإعلان الرسمي عن الصفقة خلال الساعات القليلة المقبلة.

ضرائب كريم بنزيما ..

وحسم نادي اتحاد جدة السعودي ، تعاقده مع النجم الفرنسي صاحب الأصول الجزائرية كريم بنزيما الذي انتقل إلى السعودي قادماً من ريال مدريد في صفقة من العيار الثقيل ماديًا، ولكن مازالت ضرائب إسبانيا تلاحقه في السعودية

وعلى الرغم من رحيل بنزيما عن دولة أسبانيا ومغادرته لريال مدريد إلا أن اللاعب مطالب بدفع جزء من راتبه كضرائب في إسبانيا عن مستحقات لفترات ماضية قضاها مع الريال.

وأثناء فترة لعبه في الريال ، كان اللاعب الدولي الفرنسي يتقاضى 11.5 مليون يورو صافية بعد الضرائب في ريال مدريد، لذلك من المقرر أن يذهب جزء من الراتب الذي سيحصل عليه المهاجم الفرنسي، في السعودية إلى الضرائب الإسبانية، وفقًا لما يعرف بـ “ضريبة الانتقال” المتعارف عليها في القوانين الخاصة بالمعاملات المالية والضرائب داخل دولة أسبانيا.

كان نادي اتحاد جدة ، قد أعلن عن تعاقده مع كريم بنزيما، لمدة 3 مواسم، قادما من ريال مدريد في صفقة انتقال حر، وتم تقديمه مساء الخميس قبل الماضي، رسميا في حفل شهده ملعب الجوهرة المشعة بالرياض أمام 60 ألف مشجع.

وتناولت تقارير صحفية إسبانية في الأسابيع الأخيرة حالة القلق التي تسيطر على لاعبي ريال مدريد الإسباني بعد رحيل كريم بنزيما إلى اتحاد جدة السعودي بحكم تأثيره القوي داخل الفريق.