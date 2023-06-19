هاري كين وراشفورد يقودان تشكيل إنجلترا المتوقع أمام مقدونيا الشمالية

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد منتخب إنجلترا تحت قيادة مدربه جاريث ساوثجيت لمواجهة نظيره منتخب مقدونيا الشمالية مساء اليوم الإثنين، في المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لأمم أوروبا "يورو 2024"، في المباراة التي يحتضنها ملعب "أولد ترافورد".

تشكيل منتخب إنجلترا المتوقع لمواجهة مقدونيا الشمالية

حراسة المرمى: بيكفورد.

خط الدفاع: كيران تريبير، هاري ماجواير، مارك جيهي، لوك شاو.

خط الوسط: ترينت ألكسندر أرنولد، ديكلان رايس، جوردان هندرسون.

خط الهجوم: بوكايو ساكا، هاري كين، ماركوس راشفورد

موعد مباراة إنجلترا ومقدونيا الشمالية

من المقرر أن تنطلق مباراة إنجلترا ومقدونيا الشمالية في تصفيات يورو 2024، اليوم الاثنين، في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب "أولد ترافورد" معقل نادي مانشستر يونايتد.

وتُذاع مباراة إنجلترا ومقدونيا الشمالية على قناة beIN Sports HD 1، بتعليق حفيظ دراجي.

موقف إنجلترا ومقدونيا الشمالية في المجموعة

يعتلي منتخب إنجلترا قمة المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط، في المقابل يأتي مقدونيا الشمالية في المركز الثالث بـ3 نقاط، حيث حقق "الأسود الثلاثة" العلامة الكاملة بـ3 انتصارات على إيطاليا، وأوكرانيا، ومالطة.

ويبحث منتخب إنجلترا لمواصلة انتصاراته في تصفيات يورو 2024، بعدما حقق الفوز في الثلاث جولات الأولى للإقتراب خطوة أكبر من حجز مقعده في النسخة المقبلة.

وتضم المجموعة أيضًا منتخبات إيطاليا (3 نقاط)، وأوكرانيا (3 نقاط)، ومالطة (لا تملك نقاط).

أخر مواجهة بين إنجلترا ومقدونيا الشمالية

جدير بالذكر أن آخر مباراة جمعت يبن منتخبي إنجلترا ومقدونيا الشمالية، كانت في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية 2008، وقد انتهت بالتعادل السلبي.

كما أن آخر مباراة خاضها منتخب إنجلترا، تحت قيادة المدرب جاريث ساوثجيت، قد انتهت بفوزه على مالطة برباعية نظيفة، ضمن منافسات الجولة الماضية من تصفيات يورو 2024.

على الجانب الأخر خسر منتخب مقدونيا الشمالية أمام أوكرانيا بنتيجة 2-3، ضمن منافسات الجولة الماضية من تصفيات يورو 2024.

مدرب إنجلترا ينصح لاعبيه بعدم التركيز حول سوق الإنتقالات

تحدث جاريث ساوثجيت، المدير الفني لمنتخب إنجلترا مع اللاعبين بعدم الإنشغال بسوق الإنتقالات والتركيز في الملعب، وذلك بعدما ترددت أنباء عن دخول هاري كين وديكلان رايس وكايل والكر، محور الاهتمام في سوق الانتقالات الصيفية بجانب حارس المرمى جوردان بيكفورد.

ووجه ساوثجيت رسالة للاعبين وقال : " يجب أن تتخذ الأمور مسارها الطبيعي، لا يجب أن تكون غاضباً أو أن تتحدث في ذلك طوال الصيف.

وأختتم ساوثجيت: "هناك قدر صغير من تلك التفاصيل يمكنك التحكم فيها حقاً".