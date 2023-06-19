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شكرا لقرائتكم خبر عن الفارس المصرى نائل نصار يعرض صورة ابنته لأول مرة والان مع تفاصيل الخبر
نائل نصار
واحتفلت جينيفر جيتس، ابنة الملياردير العالمي بيل جيتس، بعيد الأب على طريقتها الخاصة، ونشرت صورة لزوجها الفارس المصرى نائل نصار، يحمل خلالها ابنتهما الرضيعة.
وكانت جينيفر جيتس، ابنة الملياردير الأمريكي بيل جيتس، احتفلت بمرور عام على ذكرى زواجها من الفارس المصري نائل نصار فى أكتوبر الماضى، ونشرت جينفر عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، مقتطفات من حفل الزفاف.
وتزوجت جينيفر، البالغة من العمر 26عامًا، من الفارس المصرى نايل نصار، البالغ من العمر 31عامًا، في 16 أكتوبر 2021 ، في حفل عقد في مزرعة الزوجين بويستشستر بمدينة نيويورك التي تبلغ قيمتها 25 مليون دولار بمدينة نيويورك، وفقاً لما ذكره موقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.
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