شكرا لقرائتكم خبر عن الفارس المصرى نائل نصار يعرض صورة ابنته لأول مرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض الفارس المصري نائل نصار صورة ابنته لأول مرة عبر حسابه الشخصى على إنستجرام بمناسبة عيد الأب العالمي.



نائل نصار

واحتفلت جينيفر جيتس، ابنة الملياردير العالمي بيل جيتس، بعيد الأب على طريقتها الخاصة، ونشرت صورة لزوجها الفارس المصرى نائل نصار، يحمل خلالها ابنتهما الرضيعة.

وكانت جينيفر جيتس، ابنة الملياردير الأمريكي بيل جيتس، احتفلت بمرور عام على ذكرى زواجها من الفارس المصري نائل نصار فى أكتوبر الماضى، ونشرت جينفر عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، مقتطفات من حفل الزفاف.

وسبق واحتفل نائل نصار بمناسبة عيد الشكر مع زوجته جينفر جيتس، ابنة المليادرير الأمريكى بيل جيتس، والذى يعد الاحتفال الأول لهما معًا بعد الزواج، ونشر نصار مجموعة صور مع زوجته خلال احتفال رومانسى جمعهما، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، مصحوبة بتعليق "شكرا جزيلا لهذا اليوم وكل يوم.. أولاً وقبل كل شىء لزوجتى الرائعة جينفر.. وكلبنا الصغير إيرل، ولأفضل فريق من الأشخاص والخيول، وأخيراً أتمنى الصحة والسعادة لجميع أفراد عائلتنا وأصدقائنا.. عيد شكر سعيد للجميع".

وتزوجت جينيفر، البالغة من العمر 26عامًا، من الفارس المصرى نايل نصار، البالغ من العمر 31عامًا، في 16 أكتوبر 2021 ، في حفل عقد في مزرعة الزوجين بويستشستر بمدينة نيويورك التي تبلغ قيمتها 25 مليون دولار بمدينة نيويورك، وفقاً لما ذكره موقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.