الشناوى وحمدى فتحى وعبد المنعم ينتظمون فى تدريبات الأهلى اليوم

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القاهرة - سامية سيد - ينتظم محمد الشناوى وحمدى فتحى ومحمد عبد المنعم لاعبو الأهلى فى تدريبات المارد الأحمر اليوم، الاثنين، بعدما منحهم السويسرى مارسيل كولر المدير الفني للفريق راحة إضافية لمدة يوم واحد عقب نهاية مهمتهم مع منتخب مصر.

وقرر الجهاز الفني للمنتخب بقيادة روى فيتوريا إراحة 6 لاعبين وإعفاءهم من ودية جنوب السودان التي أقيمت أمس الأحد واللاعبون هم: محمد صلاح، محمد الشناوي، عمر مرموش، مصطفى محمد، حمدي فتحي، محمد عبد المنعم.

وحقق المنتخب المصري فوزا مهما على غينيا، مساء الأربعاء، بنتيجة 2-1، خلال المباراة التي جمعت الطرفين في المغرب، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2024.

وعاد لاعبو الأهلى لتدريباتهم الجماعية على ستاد التتش أمس الأحد بعد راحة سلبية طويلة عقب التتويج بدوري أبطال أفريقيا.

ويرغب الجهاز الفني للأهلي فى غلق صفحة نهائي أفريقيا من أجل التركيز في بطولة الدوري التى قطع فيها الفريق الأحمر شوطاً كبيراً نحو استعادة الدرع الغائب عن قلعة الجزيرة في آخر موسمين، من أجل حسم اللقب قبل فترة من نهاية مباريات المسابقة.

ويحتاج الأهلي الوصول للنقطة 77 في جدول مسابقة الدوري، من أجل حسم درع الدوري وعدم الانتظار حتى نهاية المسابقة، باعتبار أن أقرب منافسيه وهو بيراميدز سيصل للنقطة 76 في حال الفوز بجميع مبارياته المتبقية من عمر المسابقة.