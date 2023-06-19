وزير الشباب لم يصدر قرارا بعزل مرتضى منصور

الشارقة - اميمة ياسر - قرر المستشار الحاضر عن هيئة قضايا الدولة، أن وزير الشباب والرياضة لم يصدر قرار بتنفيذ حكم عزل مرتضى منصور.

وطالب رئيس هيئة المحكمة التي تنظر الطعون المطالبة بإلغاء حكم عزل مرتضى منصور، من هيئة قضايا الدولة بتقديم مذكرة بعدم صدور قرار من وزير الشباب والرياضة بتنفيذ الحكم.

وأشار الحاضر عن هيئة قضايا الدولة، أن مجلس الإدارة هو المنوط به تنفيذ الحكم.

من جانبه قال مرتضى منصور الصادر ضده قرار بعزله من رئاسة نادي الزمالك، إن طعون عودته تمس الجمعية العمومية للنادي بأكمله.

أضاف منصور في طعنه أمام المحكمة الإدارية العليا، أنه الوحيد الذي يصدر ضده أحكام بالحبس والعزل "أنا بس اللي بتعزل واتحبس عشان أخت محمود الخطيب".

ووصل منذ قليل مرتضى منصور، إلى مجلس الدولة لنظر الطعون المقامة على حكم عزله من رئاسة نادي الزمالك.

وكانت هيئة قضايا الدولة بالنيابة عن وزير الرياضة ومديرية الشباب والرياضة بالجيزة، تقدمت بطعن على حكم عزل مرتضى منصور من رئاسة الزمالك.

وأقيم الطعن رقم 101181 لسنة 69 ق، على الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري في الدعاوى المقامة من المطعون ضدهم مصطفى سيد عبد الخالق وهاني شكري نجیب جرجس وعبد الله جورج عبد جورج وإبراهيم سعيد عبد الغنى عامر.

وكانت المحكمة الإدارية العليا حددت جلسة اليوم لنظر طعن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المعزول على الحكم الصادر بإلزام الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب ‏والرياضة، بإصدار قرار زوال صفته رئيسا للنادي، واستبعاده ‏من مجلس الإدارة.

واختصم مرتضى منصور في دعواه كلا من وزير الشباب والرياضة ومدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، ورئيس اللجنة الأوليمبية المصرية بصفتهم، ومقيمي الدعوى الصادر فيها حكم القضاء الإداري، وهم ممدوح عباس وهاني العتال وغيرهما.

وطلب مرتضى منصور وقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري، واحتياطيًا الحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر الدعوى وإلزام المطعون ضدهم جميعًا بالمصروفات وأتعاب المحاماة.