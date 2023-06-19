نجم من المظاليم.. "وليد عطية" الإسماعيلي أبرز محطاته ووالده معلمه الأول

ياسر رشاد - القاهرة - وليد عطية هو مهاجم وهداف نادي بترول اسيوط أحد أندية دوري القسم الثاني الصاعد لدوري المحترفين أحد اللاعبين الكبار بدوري القسم الثاني ومن نجوم المظاليم الذين لهم مشوار طويل مع كرة القدم فيمتلك وليد عطيه موهبة كبيرة في كرة القدم ويعد أحد هدافي دوري المظاليم.

تفاصيل عن حياة وليد عطية وبداية مسيرته

وليد عطيه من مواليد 1998 يلعب في مركز رأس الحربة بدأ مشواره مع كرة القدم عندما اكتشف والده موهبته في كرة القدم وحرص على تنمية الموهبة وثقل مهارته بتدريبه في مركز شباب نشا محافظه الدقهليه الذي كان يعمل فيه والده مدربا وبالفعل وصل به لاعلى المستويات حتي نجح في اجتياز اختبارات نادي المنصورة أحد أكبر وأعرق الأندية المصري والذي خرج منه العديد والعديد من نجوم كرة القدم المصري الكبار .

ودائما يقول وليد عطية خلال أحاديثة .. " أدين بالفضل لوالدي فهو من علمني كورة القدم منذ أن كان سني 5 سنوات وبذل معي مجهود كبير حتي وصلت لمستوى اهلني للعب في أكبر الأندية ومازال يدعمني ويقف بجانبي ولا انسى فضله علي وفضل اهلي علي فهم لهم دور كبير جدا في حياتي".

والتحق وليد عطية في بداية مشواره مع الكرة بصفوف الناشئين بنادي المنصوره حتي وصل لفريق الشباب وبعد ظهوره بشكل جيدة في دوري الناشئين انضم لمنتخب مصر للشباب مع دكتور جمال محمد علي الذي اكتشفه وحرص على ضمه للمنتخب وظهر وليد بصورة جيدة وكان هداف المنتخب .

وبعد ظهور موهبته مع المنتخب انتقل للنادي الاسماعيلي بمقابل مليون جنيه ليصبح من اغلي اللاعبين الناشئين في ذلك الوقت وبعدها لعب لأكثر من نادي بالدوري الممتاز مثل حرس الحدود وغزل المحله والرجاء المطروحي ثم انضم لصفوف بترول اسيوط واحرز معه ٢٤ هدف في موسمين الموسم الماضي 2021/2022 أحرز معه 15 هدف وحصل على لقب هداف المجموعة الأولى مجموعه الصعيد ثم أحرز في الموسم الحالي 9 اهداف اهداف الفريق وصنع 5 أهداف وساهم بشكل بوي في صعود فريقه لدوري المحترفين الموسم القادم.

لمزيد من أخبار الرياضة عبر بوابة الخليج 365.. إضغط هنا