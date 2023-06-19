كاف يبرز تتويجات رامي ربيعة الأفريقية مع الأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - أبرز الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف ، تتويجات رامي ربيعة بدوري أبطال أفريقيا مع الأهلي ، بعد مشاركته مع الأحمر في حصد اللقب القاري على حساب الوداد المغربي ، بعد الفوز في النهائي ذهابًا بثنائية من دون رد في القاهرة ، والتعادل الإيجابي بهدف لمثله على مركب محمد الخامس بالدار البيضاء إيابًا.





وقال كاف عبر صفحته الخاصة ببطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية على مواقع التواصل الإجتماعي : أضاف رامي ربيعة اسمه إلى قائمة أساطير نادي الأهلي بعد فوزه بلقبه الخامس

ونجح ربيعة في التتويج مع الأحمر بخمسة ألقاب قارية في مسابقة دوري الأبطال نسخ "2012 ، 2013 ، 2020 ، 2021 و 2023".

نجاحات لاعبي الأهلي

وساهم في الحصول على اللقبالأفريقي ثلاث مرات كل من: محمد الشناوى، وعلي لطفي، ومحمد هاني، وياسر إبراهيم، وعلي معلول، وحمدي فتحي، وأليو ديانج، وعمرو السولية، ومحمد مجدي أفشة، وحسين الشحات، ومحمود كهربا، خال مشاركتهم مع الأحمر في نسخ 2019-2020، و2020-2021، و2022-2023.

كما ساعم في تحقيق اللقب مرتين كل من: محمود متولي موسمي 2019-2020، و2022-2023، وطاهر محمد طاهر، ومحمد شريف، وأكرم توفيق موسمي 2020-2021، و2022-2023، وأيمن أشرف موسمي 2019-2020، و2020-2021.

بينما شارك في تحقيق اللقب الأفريقي مرة واحدة كل من: محمد عبد المنعم، وخالد عبد الفتاح، ومروان عطية، وأحمد نبيل كوكا، وأحمد قندوسي، وأحمد عبد القادر، وبرونو سافيو، وبيرسي تاو، وحسام حسن، وشادي حسين، ومحمد أشرف، ورأفت خليل، ومصطفى شوبير في الموسم الحالي 2022-2023.

