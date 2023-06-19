شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراتى مصر مع الجزائر وتونس فى البطولة العربية لناشئى السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى منتخب ناشئى السلة تحت 16 سنة، بقيادة عمرو أبو الخير المدير الفني، اليوم الاثنين، مع نظيره الجزائرى فى ثانى مباريات البطولة العربية للناشئين التى تقام بالأردن فى الفترة من 18 إلى 26 يونيو الجارى، بصالة الأمير حمزة، بينما يلتقى منتخب الناشئات مع نظيره التونسى.

موعد مباراة مصر مع الجزائر و تونس

تقام مباراة منتخب ناشئى السلة، تحت 16 سنة، مع نظيره الجزائرى فى الخامسة مساء اليوم، على أن يلتقى منتخب الناشئات مع نظيره التونسى فى الثالثة عصرا.

قائمة منتخب الناشئين

وأعلن الجهاز الفني لمنتخب كرة السلة تحت 16 عاما قائمة اللاعبين المقرر مشاركتهم فى منافسات البطولة العربية التى تقام بالأردن وتضم قائمة شباب فراعنة السلة كلا من: محمد وائل، زين الدين أدهم، رامى مجدى، أنس عبد المطلب، يوسف الجابرى، على عسران، أمير مجدى، نور الصاوى، عمر حاتم، عمر موفق، يوسف الحلوانى، أحمد ربيع، أحمد فادى، عمر عصام.

قائمة منتخب الناشئات

وعلى مستوى الناشئات أعلن عماد محمود للمدير الفني القائمة و التي تضم إنجى الغايش، ريناد صادق، جودى الباز، مريم وسيم، هنا الجولى، نادين نجيب، جويرية حمدى، خديجة عثمان، ملك الحملى، هنا الباز، حلا الوكيل، ياسمين الجمال، جودى الجوهرى، هيا الحلوانى.