شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قائمة منتخب ألعاب القوى فى البطولة العربية بالمغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك منتخب ألعاب القوى فى منافسات البطولة العربية التى تقام فى الفترة من 20 إلى 24 يونيو الجارى بالمغرب، وتضم قائمة المنتخب كلا من، بسنت حميدة، إسراء عويس، إيناس غريب، إنجى طارق، لينا عمرو، روان أيمن، مرام محمود، ودينا الطباع.

وعلى مستوى الرجال يشارك، مصطفي الجمل، مصطفي عمرو، إيهاب عبد الرحمن، حسام سلامة، مصطفى محمود، أحمد طاهر، شهاب عبد العزيز، أحمد قناوى، محمد مجدى حمزة، مصطفى غريب، أحمد طارق، يوسف بدوى، سالم محمد سالم، محمد رجب، محمد مجدى، على أشرف، وتامر أشرف.

وأعلن اتحاد ألعاب القوى، فى وقت سابق، غياب بسنت حميدة لاعبة المنتخب عن المشاركة فى دورة الألعاب العربية التى تقام بالجزائر الايام المقبلة ، رغم أن مشاركتها تساهم فى رفع رصيد البعثة من الميداليات.

وجاء عدم مشاركة بسنت نظرا لتزامن الدورة مع السباقات العالمية التى تشارك فيها ، بالإضافة إلى تخوفا من تعرضها للاجهاد او الإصابة وهو ما يؤثر او يعوق مشاركتها فى البطولات المؤهلة للاولمبياد.

وتبدأ البطولات المؤهلة للأولمبياد في الأسبوع الأخير من شهر يوليو ، ثم بطولة العالم بالمجر بودابست.

يذكر أن بسنت حميدة فازت بذهبية سباق هونج الذى اقيم بهولندا خلال الساعات الماضية.