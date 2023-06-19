شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يفسخ التعاقد مع مدافعه أحمد عبد العزيز بالتراضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توصل نادى سموحة لاتفاق مع أحمد عبد العزيز ظهير أيسر الفريق السكندرى بفسخ التعاقد بينهما بالتراضى لعدم الحاجة لخدماته فى المباريات المقبلة.

وخرج أحمد عبد العزيز من حسابات أحمد سامى المدير الفني لسموحة، بعدما استعان بأكثر من لاعب فى مركز الظهير الأيسر دون الاستعانة به فى المباريات، ليتم فسخ التعاقد مع اللاعب بالتراضى لمنحه فرصة الانضمام لنادى آخر في الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكان فريق سموحة تعاقد مع أحمد عبد العزيز قادما من المقاولون العرب في الموسم الماضى، إلا أن اللاعب لم يدخل حسابات احمد سامى نهائيا وظل بديلا أو خارج القائمة طوال الموسم.

ويتدرب سموحة على فترتين الأولى فى الثامنة والنصف صباحا، والثانية فى الرابعة والنصف مساء، لاستغلال فترة التوقف الحالية من أجل تجهيز اللاعبين بشكل أكمل لخوض المباريات المهمة المقبلة.

ويأمل أحمد سامى، المدير الفني لفريق سموحة، في علاج كل السلبيات التي ظهرت على الفريق في المباريات السابقة، والتي تسببت في خسارة الفريق السكندرى للعديد من النقاط السهلة، وآخرها في مباراة سيراميكا الذى خسر فيها الفريق نقطتين في الثوانى الأخيرة.

يحتل فريق سموحة المركز العاشر في ترتيب جدول الدورى برصيد 36 نقطة، بعدما خاض 31 مباراة فاز فى 8 مباريات وتعادل فى 12 لقاء وتلقى الهزيمة فى 11 مواجهة، وسجل لاعبوه 31 هدفاً واستقبلت شباكهم 37 هدفا.

ويستعد فريق سموحة لمواجهة فريق النجوم فى إطار منافسات دور الـ16 من مسابقة كأس مصر لكرة القدم، المقرر لها 24 يونيو الجارى.