شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يستعيد خدمات عبد الرحمن مجدى ومحمد حسن أمام أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى حمزة الجمل، المدير الفنى لفريق الإسماعيلى، خبراً سعيداً بجاهزية عبد الرحمن مجدى ومحمد حسن لاعبى الدراويش لتدعيم الفريق أمام أسوان فى السابعة مساء الخميس المقبل باستاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدورى المصري.

وغاب عبد الحمن مجدى عن الإسماعيلى الفترة الماضية بعد إصابته بمزق فى عضلة الفخذ قبل مواجهة الزمالك الماضية، وفضل الجهاز الفنى عدم التسرع فى الدفع به فى مباراة طلائع الجيش الماضية ليكون جاهزا لمباريات الدراوييش الحاسمة وأولها مواجهة أسوان.

وشارك عبد الرحمن مجدى بشكل طبيعى فى مران الإسماعيلى، كما شارك محمد حسن لاعب الوسط الذى اشتكى من إصابة فى السمانة، إلا أنه تعافى وأصبح جاهزا لتدعيم الفريق أمام أسوان.

وحرص حمزة الجمل المدير الفنى للنادى الاسماعيلى على عقد جلسة مع لاعبيه ضمن الاستعداد لمواجهة أسوان بالدورى.

وشدد الجمل فى حديثه مع لاعبيه على رفضه نغمة الاستهتار والتهاون التى تظهر فى المباريات الأخيرة للفريق الأصفر وتسببت فى تأزم موقف فريقه مجددا بجدول المسابقة مطالبا اللاعبين بضرورة استعادة التركيز لاستعادة الانتصارات.

وخاض الإسماعيلى مباراتين وديتين للاستعداد لمواجهة أسوان، حيث حقق فوزا كبيرا على ساحة دمياط بسداسية نظيفة، ثم الفوز على منتخب السودان الأوليمبى بهدفين نظيفين، بعدما تم إلغاء المباراة الودية أمام المصرى البورسعيدى.

وتعهد حمزة الجمل، بتصحيح مسار الدراويش فى جدول الدورى بداية من المباراة المقبلة أمام أسوان، بما يليق باسم وتاريخ القلعة الصفراء وجماهيريتها العريضة.