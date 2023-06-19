شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أرقام حسين الشحات مع الأهلى قبل نهاية عقده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تترقب إدارة النادى الأهلى حسم موقف حسين الشحات لاعب الفريق مع منتخب مصر أجل إنهاء ملف تمديد تعاقد اللاعب بشكل نهائي.

وكان الأهلى قد اقترب من إنهاء ملف تجديد عقد حسين الشحات والذى ينتهي بنهاية الموسم الحالي، من أجل الإستمرار مع الأهلي لمدة 3 سنوات جديدة، لاسيما بعد الحصول على الضوء الأخضر من مارسيل كولر المدير الفني لتجديد عقد الشحات، باعتباره من أهم الركائز فى صفوف الفريق الأحمر فى الوقت الحالي، قبل أن يتلقى اللاعب عروضاً مغرية ويصر على إلغاء نسبة المشاركة من عقده للاستمرار مع الكتيبة الحمراء.

ويقدم حسين الشحات مستويات طيبة مع الأهلي الفترة الأخيرة، سواء في بطولة كأس العالم للأندية أو بطولة الدوري وأخيرا دوري أبطال أفريقيا، وهو ما دفع الجهاز الفني للموافقة على تجديد عقده ومنح إدارة التعاقدات الضوء الأخضر لتجديد عقد اللاعب، فى ظل حاجة الأهلي لجهوده خلال الفترة المقبلة.

وإجمالا.. شارك حسين الشحات في 172 مباراة مع الاهلى بكل البطولات بإجمالى 10727 دقيقة لعب سجل خلالها 39 هدفاً وصنع 42،وتلقى 16 كارت أصفر، وحصد الشحات مع المارد الأحمر بطولة الدوري مرتين وكأس مصر مرتين والسوبر المصري مرتين ودوري ابطال افريقيا ثلاثة مرات والسوبر الأفريقى مرتين وبرونزية كأس العالم للأندية مرتين.