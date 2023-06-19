شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يواجه الزمالك فى كأس سوبر السلة 20 أكتوبر بالبحرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع الاتحاد المصري لكرة السلة، برئاسة الدكتور مجدي أبو فريخة، البروتوكول الخاص بموعد إقامة مباراة كأس السوبر بين الأهلي والزمالك، مع الاتحاد البحريني لكرة السلة برئاسة القبطان وليد العلوي.

وقام الاتحاد المصري بالتوقيع إلكترونيًا على البروتوكول مع الاتحاد البحريني، وتحديد موعد إقامة مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك.

وتحدد إقامة المباراة يوم 20 أكتوبر المقبل، فى العاصمة البحرينية المنامة، بين الأهلي حامل لقبي الدوري وكأس مصر، والزمالك وصيف كأس مصر.

وكان الاتحاد المصري قد وقع بروتوكول تعاون مع الاتحاد البحريني لكرة السلة في حفل أقيم بالقاهرة، ونص على إقامة كأس السوبر المصري في البحرين، بالإضافة لعدة أوجه أخرى للتعاون خلال الفترة المقبلة.