شكرا لقرائتكم خبر عن ميمي عبد الرازق يفاضل بين جاد وعصام ثروت لحراسة مرمى المصرى أمام فيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفاضل الجهاز الفني للنادي المصري، بقيادة ميمي عبد الرازق، بين الثنائي محمود جاد وعصام ثروت لحراسة مرمى الفريق البورسعيدي فى اللقاء المرتقب أمام فيوتشر في كأس رابطة الأندية.

وتولى عصام ثروت حراسة مرمى المصري الفترة الأخيرة بعدما أثبت كفاءته في حماية عرين الفريق البورسعيدي، بينما أظهر محمود جاد مستوى متميز في الوديات الأخيرة التي خاضها الفريق.

وكان النادي المصري قد تغلب الخميس الماضي على الزمالك بهدفين مقابل هدف في اللقاء الودي الذي جمع الفريقين على ملعب الفريق الأبيض، كما تغلب المصري أيضاً في الودية الثانية التي أقيمت مساء الجمعة، على فريق الداخلية بهدفين نظيفين.

و يستعد النادي المصري لمواجهة فيوتشر فى كأس الرابطة، فى المباراة التى تجمع الفريقين 24 يونيو الجاري.

ويحتل النادي المصري المركز الثامن في جدول مسابقة الدوري برصيد 41 نقطة بعدما خاض 30 مباراة، حيث فاز المصري في 9 مباريات وتعادل في 14 لقاء، وخسر 7 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المصري 29 هدفاً واستقبلت شباكهم 32 هدفاً آخر.