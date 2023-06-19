شكرا لقرائتكم خبر عن أفشة: "حب الأهلي وجمهوره فى الدم.. والخوف مش من اللى الجاى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض محمد مجدي أفشة، صانع ألعاب النادي الأهلي، احتفاله مع لاعبي الفريق بالتتويج بدوري أبطال أفريقيا، والذى حصده المارد الأحمر مؤخراً بالفوز على الوداد المغربي بثلاثة أهداف مقابل هدفين بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وكتب أفشة عبر حسابه على إنستجرام، "حب الأهلي وجمهوره فى الدم والخوف مش من الجاي.. الخوف من اللى بعد كده".

ويترقب مسئولو النادى الأهلى حسم فريق الكرة لبطولة الدوري المصري بشكل رسمى من أجل فتح ملف تمديد عقد السويسرى مارسيل كولر المدير الفني للفريق.

واستقر مسئولو النادى الأهلى على تمديد تعاقد كولر موسماً آخر، لاسيما بعد النجاحات المدوية التى حققها مع المارد الأحمر منذ توليه المسئولية الفنية للفريق، وتسعى إدارة الأهلى لتمديد عقد المدرب السويسرى لمدة موسم، خاصةً أن عقده ينتهى فى نهاية الموسم المقبل، بهدف إبعاده عن إغراءات الأندية الخارجية بعد تلقيه عروضاً مغرية فى الآونة الأخيرة بعد نجاحه في قيادة المارد الأحمر للتتويج بدوري أبطال أفريقيا للمرة الحادية عشرة فى تاريخ القلعة الحمراء، وفتح مسئولو النادي ملف التمديد للمدرب السويسري الأيام الماضية لحسم هذا الملف سريعاً وإضفاء مزيد من الاستقرار على الفريق.