شكرا لقرائتكم خبر عن ثلاثى مصرى فى ربع نهائى سيف المبارزة ببطولة أفريقيا للسلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل ثلاثة لاعبين من المنتخب المصرى للسلاح لربع النهائى فى منافسات فردى الرجال لسلاح سيف المبارزة ببطولة أفريقيا التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 19 حتى 23 يونيو الجارى بصالات حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

وصعد محمد السيد لدور ربع النهائى بعد الفوز على عمر ناهى بطل المغرب ليواجه بطل جنوب أفريقيا بربع النهائي، فيما تأهل محمد ياسين لدور ربع النهائى بعد الفوز على لاعب موريتانيا ويواجه لاعب السنغال.

ونجح أحمد السيد فى حسم التأهل بعد الفوز على لاعب السنغال ويلعب أمام منتخب المغرب فى ربع النهائى.

وشهدت فعاليات الفترة الصباحية من اليوم الأول للبطولة، تألق ملحوظ للأبطال المصريين فى منافسات دور المجموعات لفردى الرجال لسيف المبارزة بالإضافة إلى فردى السيدات لسلاح الشيش.

وتشهد البطولة مشاركة 21 دولة إفريقية حيث حرصت جميع الدول على التواجد من أجل حصد النقاط الهامة من أجل التأهل لأولمبياد باريس 2024.