هل أنهى الأهلى صفقة انتقال حمدى فتحى للوكرة القطرى؟

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القاهرة - سامية سيد - بات حمدى فتحى، لاعب خط وسط النادى الأهلى، على أعتاب الرحيل عن القلعة الحمراء بعدما تلقى عرضاً مغرياً من نادى الوكرة القطرى للانضمام لصفوفه فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، ونلقى الضوء في السطور التالية على تطورات المفاوضات بين الناديين لحسم الصفقة..

س: هل أنهى الأهلى صفقة انتقال حمدى فتحى للوكرة القطري؟

ج: لا.. يجرى مسئولو النادي الأهلي محاولات مكثفة مع نظرائهم فى نادي الوكرة القطري لرفع قيمة العرض المقدم لشراء خدمات حمدي فتحي، لاعب سط الفريق الأحمر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعدما توقف العرض القطري عند 3.5 مليون دولار، ويرغب مسئولو الأهلي فى رفع القيمة المالية لـ4 ملايين دولار.

س: لماذا قرر مسئولو الأهلى رفع المقابل المادى لصفقة حمدى فتحى؟

ج: مسئولو القلعة الحمراء طلبوا زيادة العرض المالي من أجل دفع قيمة نسبة عائد البيع لصالح نادى إنبي من البيع الثاني للاعب، والمقدرة بـ20% من قيمة هذا البيع.

س: ما هى نسبة نادى إنبى من صفقة حمدى فتحى؟

ج: نسبة إعادة البيع المقررة لنادي إنبي تقضى بحصوله على 20% من قيمة الصفقة، مخصوما منها قيمة 30 مليون جنيه، التى تم دفعها من الأهلي لصالح إنبي عند شراء خدمات حمدي فتحي مطلع عام 2019، أى أنه حال إتمام الصفقة نظير 3.5 مليون دولار، سيتم خصم مليون دولار قيمة بيع اللاعب للأهلي من إنبي، على أن يتم تطبيق نسبة عائد البيع "20%" على مبلغ الـ2.5 مليون دولار المتبقية من عقد بيع اللاعب.

ويحق لنادي إنبي أيضا الحصول على 50% من قيمة نسبة عائد البيع المقررة للأهلي حال قيام نادي الوكرة ببيع حمدي فتحي لأى نادي في المستقبل، وهي ما سيتم تحديدها عند الاتفاق على البنود الخاصة بعقد بيع اللاعب من الأهلي إلى الوكرة في الميركاتو الصيفي الحالي.

س: هل وافق كولر على رحيل حمدى فتحى؟

ج: كولر كان يرغب فى استمرار حمدى فتحى، لكن اللاعب كان يرغب فى الرحيل، وإدارة الأهلى رأت أن اللاعب قدم كل ما لديه منذ الانضمام للنادى، بخلاف إصراره على الرحيل، وفى النهاية وافق كولر على مضض.

س: من سيكون بديل حمدى فتحى مع الأهلى؟

ج: يفكر مسئولو النادي الأهلي فى تعويض غياب حمدي فتحي من لاعبيه المعارين لأندية أخرى، وفي مقدمة هؤلاء اللاعبين الثنائي كريم نيدفيد المعار إلى فيوتشر وعمار حمدي المعار إلى الاتحاد السكندري.

كما يتفاوض النادي الأهلي مع فيوتشر للتعاقد مع محمد رضا بوبو لاعب الوسط من أجل ضمه في الصيف الجاري، لتدعيم صفوفه الموسم المقبل.

س: هل يمتلك الأهلى بدائل لتعويض غياب حمدى فتحى؟

ج: يظهر اسم أكرم توفيق الذي يجيد اللعب في منطقة وسط الملعب وقادر على تعويض غياب حمدي فتحي بعدما اقترب من المشاركة في التدريبات الجماعية بعدما قطع شوطا كبيرا في برنامجه التأهيلي، لاسيما مع تألق محمد هاني في الجبهة اليمنى، ليعود أكرم إلى مركزه الأساسي في وسط ملعب الأهلي.

كما يوجد أسماء أخرى مرشحة لتدعيم وسط الأهلي من الناشئين مثل أحمد نبيل كوكا وميدو نبيل وأحمد خالد كباكا ، باعتبارهم من اللاعبين أصحاب المهارات العالية وقادرين حال الحصول على فرصة كاملة في تقديم الإضافة لوسط ملعب الفريق الأحمر.

س: ماذا قدم حمدى فتحى مع الأهلى؟

ج: لعب حمدى فتحى 151 مباراة مع الأهلى بكل البطولات، بإجمالى 10953 دقيقة، وسجل 14 هدف وصنع تسعة أخرى وتلقى 26 كارت أصفر وكارت أحمر وحيد، وتوج مع المارد الأحمر بدورى الأبطال الأفريقى ثلاثة مرات وبرونزية كأس العالم للأندية مرتين والسوبر الأفريقى مرتين والسوبر المحلى مرتين وكأس مصر مرتين بجانب الدورى مرتين.