شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يخوض معسكرا لمدة 48 ساعة فى القاهرة استعدادا للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض لاعبو فريق غزل المحلة معسكرا مغلقا لمدة 48 ساعة بأحد فنادق القاهرة، استعدادا لمواجهة الزمالك فى الدورى الممتاز، وذلك لتجنب الإرهاق وزيادة التركيز.

واستقر مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم، برئاسة أسامة خليل، على رصد مكافأة خاصة للاعبين للفوز على الزمالك وضمان البقاء فى بطولة الدورى الممتاز الموسم المقبل.

ويلتقى غزل المحلة مع الزمالك ضمن مباريات الجولة الـ32 من عمر مسابقة الدورى الممتاز الثلاثاء 27 من الشهر الجارى، باستاد القاهرة الدولى فى الثامنة والنصف مساء.

ويحتل فريق غزل المحلة المركز السادس عشر بجدول ترتيب مسابقة الدورى الممتاز برصيد 32 نقطة، حيث تمكن من الفوز فى 8 مباريات والتعادل فى مثلها والخسارة فى 15 مباراة.