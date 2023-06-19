لاعبو الزمالك الدوليون ينتظمون فى تدريب الفريق غدًا استعدادًا لفاركو

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القاهرة - سامية سيد - ينتظم لاعبو الزمالك الدوليون فى التدريبات الجماعية للفريق الأبيض غدًا، الثلاثاء، عقب انتهاء مهمتهم مع المنتخب الوطنى الأول، حيث اختتم معسكر الفراعنة بعد مواجهة جنوب السودان وديًا.

ومنح الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفنى للزمالك، الفريق راحة من التدريبات الجماعية اليوم، الاثنين، على أن يعود الفريق لخوض تدريباته غدًا، بمشاركة الدوليين، استعدادًا لمواجهة فاركو.

وضم المنتخب من صفوف الزمالك كلاً من.. محمد صبحى، أحمد فتوح، أحمد سيد زيزو.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة فاركو في دور الـ16 لكأس مصر، المقرر لها يوم 23 يونيو الجاري باستاد القاهرة الدولي.

وكان منتخب مصر حقق فوزا مريحًا على نظيره جنوب السودان، بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التى جمعتهما أمس الأحد، وديًا، باستاد القاهرة الدولي، فى ختام معسكر الفراعنة خلال يونيو الجاري.

جاء الهدف الأول في الدقيقة 18 بعد تمريرة من كهربا وضعت مصطفى فتحي في انفراد تام بالمرمى يسار منطقة الجزاء فسدد الأخير في الزاوية الضيقة للحارس، وفي الدقيقة 44 وبعد تحضير خطأ لدفاعات جنوب السودان وصلت الكرة إلى تريزيجيه فمرر إلى كهربا الذى سدد كرة قوية ارتطمت بباطن العارضة وسكنت يسار المرمى، وفي الدقيقة 72 جاء الهدف الثالث من كرة عرضية لحسين الشحات من جهة اليمين أبعدها الحارس خميس دانيال داك بشكل خطأ فتابعها تريزيجه برأسية سكنت منتصف المرمى.