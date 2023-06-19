شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الأولمبية تهنئ اتحاد التنس بفوز ميار شريف ببطولة فالنسيا المفتوحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية، برئاسة المهندس هشام حطب، بالتهنئة للاتحاد المصري للتنس برئاسة إسماعيل الشافعي، بعد فوز ميار شريف بلقب بطولة فالنسيا الدولية المفتوحة للتنس المقامة بإسبانيا.

ونجحت ميار شريف فى تحقيق لقب بطولة فالنسيا الدولية المفتوحة للتنس بعد الفوز فى المباراة النهائية على الإسبانية ريبيرا باسولس بنتيجة 2-0 بعد أداء مميز ومشرف طوال مباريات البطولة واستمرار تحقيق النتائج المميزة ورفع راية مصر في جميع المحافل الدولية .

ويؤكد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب أن الرياضة المصرية تحقق في الفترة الحالية العديد من النجاحات والإنجازات الرياضية بفضل دعم ورعاية الدولة المصرية وفخامة رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي منح الرياضة والرياضيين اهتماما كبيرا وغير مسبوق كان نتيجته تحقيق العديد من النجاحات والانتصارات ورفع راية مصر عاليه في جميع المحافل الرياضية.