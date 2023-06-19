7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم، الاثنين، الكثير من الأخبار والأحداث الرياضية المهمة، منها تعيين أحمد العجوز مديراً للكرة فى الإسماعيلى، وعرض أم صلال 70 مليون جنيه لضم الشحات، ووصول ميار شريف للمركز الـ 31 عالميا.

الأهلي يترقب حسم التتويج بالدورى لمناقشة تمديد عقد كولر

يترقب مسئولو النادى الأهلى حسم فريق الكرة لبطولة الدوري المصري بشكل رسمى من أجل فتح ملف تمديد عقد السويسرى مارسيل كولر المدير الفني للفريق.

توصل نادى سموحة لاتفاق مع أحمد عبد العزيز ظهير أيسر الفريق السكندرى بفسخ التعاقد بينهما بالتراضى لعدم الحاجة لخدماته فى المباريات المقبلة. تصنيف الإسكواش.. علي فرج يحافظ على الصدارة قبل أسبوع من نهاية الموسم أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA" التصنيف العالمى الجديد للاعبين في التاسع عشر من يونيو الجاري، وحافظ البطل المصري علي فرج، لاعب وادي دجلة، على صدارة التصنيف العالمي، للأسبوع الثالث على التوالي، بعدما انتزع القمة مؤخرا.

أكد الإعلامى أحمد شوبير، تلقى حسين الشحات لاعب الأهلى ومنتخب مصر عرض مغري من أم صلال القطري في معسكر المنتخب.

قرر مجلس إدارة النادى الإسماعيلى برئاسة اللواء أبو بكر الحديدى تعيين الكابتن أحمد العجوز مديرا للكرة بالفريق الأول لكرة القدم.